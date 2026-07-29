Москва29 июл Вести.Власти Ливии предложили российским компаниям рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающих заводов на территории страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди.

По его словам, соответствующие предложения были переданы российской стороне в рамках обсуждения перспектив сотрудничества в энергетической сфере.

Мы предложили российской стороне рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающих заводов в Ливии. Эти НПЗ позволят российской стороне осуществлять торговлю нефтепродуктами с территории Ливии, а не из РФ сказал аль-Кайди

Он также отметил, что сейчас российские компании не инвестируют в ливийский рынок, поскольку международный бизнес по-прежнему с осторожностью относится к вложениям в страну из-за нестабильной ситуации в сфере безопасности.