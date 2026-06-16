Москва16 июнВести.Россия работает над открытием генерального консульства в ливийском городе Бенгази, но о сроках начала работы генконсульства говорить пока рано, заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов в интервью РИА Новости.
Работа с ливийской стороной по вопросу открытия генконсульства России в Бенгази идет. На текущем этапе говорить о сроках ее завершения пока преждевременноприводит РИА Новости слова Климова
Глава МИД Сергей Лавров провел в апреле переговоры с исполняющим обязанности главы МИД правительства национального единства Ливии Тахером Бауром.
По итогам переговоров Лавров заявил, что в Бенгази возобновит работу российское генконсульство, которое закрыли еще в 1993 году.