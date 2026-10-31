Путин за неделю провел переговоры более чем с 20 зарубежными лидерами

Более 20 лидеров за неделю: чем был заполнен график Путина Путин за неделю провел переговоры более чем с 20 зарубежными лидерами

Москва31 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин за эту неделю провел отдельные переговоры более чем с 20 зарубежными лидерами на полях двух крупных саммитов, состоявшихся в Москве, следует из подсчетов ТАСС. Почти ежедневно рабочий день главы государства завершался уже после полуночи.

Международная программа Путина началась во вторник, 27 октября, с телефонного разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Звонок прошел по просьбе финской и норвежской сторон, обсуждались украинский конфликт, а также безопасность на Балтике и на Севере Европы. Разговор вызвал раскол среди поддерживающих Киев европейских стран.

В тот же день Путин участвовал в Форуме стран - экспортеров газа, пленарное заседание которого длилось более трех часов, а вечером провел пять двусторонних встреч, в том числе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, эмиром Катара Тамимом Аль Тани и председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.

Далее последовал саммит Россия - Африка: среда и четверг, 28 и 29 октября, оказались самыми плотными днями графика. В первый из них российский лидер выступил на Экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка, встретился с руководителями региональных организаций континента и лично представил африканским делегациям выставку передовых отечественных решений. 29 октября он провел два пленарных заседания саммита.

В среду и четверг продолжался марафон двусторонних контактов с африканскими руководителями - состоялись переговоры с лидерами Египта, Намибии, Бурунди, Кении, Республики Конго и Эфиопии. В пятницу, 30 октября, в Кремле прошли еще девять встреч - с руководителями Судана, Мадагаскара, Ганы, Мали, Южного Судана, ЦАР, Демократической Республики Конго, Того и Эритреи.

Помимо официальных двусторонних встреч, у Путина на полях саммита Россия - Африка было много контактов "на ногах", подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков: по его словам, глава государства поговорил со всеми участниками.