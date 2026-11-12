Москва12 нояВести.Президент России Владимир Путин в четверг, 12 ноября, может провести оперативное совещание с членами Совбеза. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".
По словам официального представителя Кремля, после встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Путин встретится с американскими переговорщиками. Далее у Путина запланировано заседание Совета при президенте по физкультуре и спорту.
И также сегодня, скорее всего, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбезасообщил Песков
Днем 12 ноября у Путина началась встреча со спецпосланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом в Кремле.