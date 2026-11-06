Украина использует "грязные деньги" для вербовки россиян, заявили в МИД МИД РФ: украинские спецслужбы вербуют россиян на "грязные деньги"

Москва6 ноя Вести.Украинские спецслужбы пользуются "грязными деньгами" для вербовки россиян, включая несовершеннолетних, в криминальную деятельность, заявил журналистам замглавы МИД России Дмитрий Любинский.

Россия не собирается закрывать глаза на эту проблему и будет бороться с ней, в том числе, укреплением международного сотрудничества при противодействии финансированию терроризма и отмыванию денег.

"Грязные деньги" широко используются спецслужбами Украины для вовлечения граждан, в том числе несовершеннолетних, в совершение противоправных действий в России сказал Любинский

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что иностранные разведки и преступные группировки не стесняются использовать современные технологии, чтобы скрыть свои криминальные расчеты. Он подчеркнул, что Росфинмониторингу нужно усилить свою работу, чтобы успешно с этим бороться.