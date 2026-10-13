МВД РФ: украинские колл-центры распространили деятельность и на другие страны Колокольцев: украинские колл-центры распространили деятельность на другие страны

Москва13 окт Вести.Занимающиеся мошенничеством украинские колл-центры были созданы при попустительстве и прямом участии властей Украины, при этом не ограничились преступлениями против россиян, а занимаются также обманом жителей других стран. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на своем канале в МАХ со ссылкой на министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

По ее словам, Колокольцев сделал соответствующее заявление во время переговоров в Исламабаде с пакистанским коллегой Мохсином Разой Накви.

Россия на протяжении всех последних лет обращала внимание мирового сообщества на противоправную деятельность организованных при попустительстве и прямом участии украинских властей колл-центров сказал Колокольцев

Глава МВД РФ также заявил, что сотрудники колл-центров "не ограничились посягательствами" на россиян, а перенесли свои схемы и на другие страны.

По заявлению Колокольцева, "украинский опыт" был распространился почти по всему миру. Министр внутренних дел РФ добавил также, что россияне и граждане Пакистана нередко становятся жертвами одних и тех же криминальных схем. Речь идет в том числе о телефонных аферах, фишинге и криптовалютных пирамидах.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти стран Запада и руководство IT-гигантов Microsoft, Google и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) проигнорировали предупреждения России об активности мошеннических колл-центров на Украине.