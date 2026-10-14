Захарова: проблема украинского телефонного мошенничества возникла до СВО Мария Захарова: Запад закрывал глаза на киберпреступность против россиян

Москва14 окт Вести.Россия еще в 2020–2021 годах официально информировала Интерпол о масштабной сети телефонных мошенников на территории Украины, однако западные страны проигнорировали эти предупреждения. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что данная проблема возникла задолго до начала специальной военной операции, но "коллективный Запад" сознательно закрывал глаза на противоправную деятельность преступников, действовавших против граждан России.