Москва14 октВести.Россия еще в 2020–2021 годах официально информировала Интерпол о масштабной сети телефонных мошенников на территории Украины, однако западные страны проигнорировали эти предупреждения. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что данная проблема возникла задолго до начала специальной военной операции, но "коллективный Запад" сознательно закрывал глаза на противоправную деятельность преступников, действовавших против граждан России.