Опрос: каждый восьмой россиянин за год лишился денег после общения с мошенником

Каждый восьмой россиянин за год потерял деньги после разговора с мошенниками Опрос: каждый восьмой россиянин за год лишился денег после общения с мошенником

Москва20 ноя Вести.Каждый восьмой россиянин за год потерял деньги после разговора с мошенниками, при этом почти 60% опрошенных сразу прерывают сомнительные телефонные диалоги. Об этом говорится в опросе Summit Group (бренд "ДоброЗайм"), материалы есть в распоряжении ТАСС.

Результаты опроса показали, что за последний год 17% россиян сумели незамедлительно распознать злоумышленника и ничего не потерять, а 33% - замечали что-то подозрительное в разговоре, но не считают это попыткой мошенничества.

При этом 30% опрошенных никогда не попадались на уловки аферистов, еще 7% признались, что их близкие стали жертвами обмана.

Почти 60% тех, кто описал свою реакцию, сразу завершают разговор и блокируют контакт. Каждый четвертый пытается удержать собеседника на линии. Подозрительный номер чаще проверяют через поиск в интернете - так ответили 40% говорится в сообщении

Если мошенничество уже произошло, то в первую очередь обратиться в полицию готовы 46% респондентов, а 38% - сначала свяжутся со своим банком.

Как уточняется, опрос проведен в октябре 2026 года среди клиентов, оформлявших онлайн-займы. В нем участвовали более тысячи человек.

Ранее сообщалось, что злоумышленники отправляют россиянам уведомления, выдавая себя за сотрудников Госавтоинспекции.