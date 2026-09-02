Москва2 сен Вести.26% россиян обеспокоены угрозой интернет- и телефонного мошенничества, и только половина знает, как действовать, если попадет в такую ситуацию. Об этом рассказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Древаль назвал очень серьезной проблему кибермошенничества и отметил неутешительный рост таких преступлений.

Мы недавно проводили опрос, 26% россиян действительно обеспокоены угрозой интернет-, телефонного мошенничества. При этом только половина уверена, что знает, как действовать, если столкнется с такой ситуацией… Более 80% убеждены, что можно научиться противостоять мошенникам, сформировать навык сказал глава общества "Знание"

Он добавил, что проекты организации, такие как "Знание. Безопасность" направлены на то, чтобы сформировать у людей механизм действий в случае мошенничества.