МИД РФ отметил практику Запада заниматься пиратством на государственном уровне Дипломат Бердыев: действия стран Запада – пиратство на государственном уровне

Москва17 ноя Вести.Некоторые страны Запада занимаются пиратством на государственном уровне, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев, курирующий связанные с G20 и АТЭС вопросы.

Пиратство действительно набирает обороты... Отдельные западные страны занялись этим на государственном уровне сказал дипломат

Бердыев в этой связи отметил, что западные страны стали задерживать суда и изымать грузы, применяя методы колониальной эпохи.

Характерно, что зачастую под удар попадает торговый флот под африканскими флагами обратил внимание он

Великобритания, Франция, Швеция и ряд других западных стран в последнее время задерживают танкеры под флагами различных государств, обвиняя судовладельцев в несоблюдении режима санкций.

Ранее директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников назвал задержания танкеров пиратством и морским разбоем.

Москва требует от западных стран соблюдать международное право и прекратить варварские действия на море, заявляла официальный представить внешнеполитического ведомства Мария Захарова.