Москва28 октВести.Представители стран Запада выпустили "джинна пиратства" в Мировой океан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Запад превратили международное морское право в карикатуру и насмешку.
Западники буквально в прямом смысле выпустили джинна пиратства в Мировой океансказала Захарова в ходе брифинга
26 октября директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Запад услышал сигнал Москвы об ответе на задержания судов в Мировом океане.