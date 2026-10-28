Захарова заявила, что Запад выпустил в Мировой океан "джинна пиратства" Захарова: Запад выпустил в Мировой океан "джинна пиратства"

Москва28 окт Вести.Представители стран Запада выпустили "джинна пиратства" в Мировой океан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Запад превратили международное морское право в карикатуру и насмешку.

Западники буквально в прямом смысле выпустили джинна пиратства в Мировой океан сказала Захарова в ходе брифинга

26 октября директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Запад услышал сигнал Москвы об ответе на задержания судов в Мировом океане.