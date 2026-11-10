Лавров заявил, что в ЕС вспомнили времена рабовладельчества и пиратства Лавров: Евросоюз вспомнил времена рабовладельчества и пиратства

Москва10 ноя Вести.Европейский союз (ЕС), прибегая к захвату иностранных судов и хищению их грузов, использует практики пиратства и рабовладельчества. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для газеты "Коммерсант".

По словам министра, ЕС страдает от мании величия.

Евросоюз, превращаясь в военный блок, вспомнил времена рабовладельчества и пиратства написал Лавров

Он добавил, что для оправдания воровства, на Западе придумали термин "теневой флот", не существующий в международном плане, а также потолки цен.

По словам Лаврова, нелегитимные санкции привели к триллионным убыткам для Европы, инфляции в США и падению уровня жизни во многих странах.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что представители стран Запада выпустили "джинна пиратства" в Мировой океан. Она добавила, что Запад превратил международное морское право в карикатуру и насмешку.