Москва7 ноя Вести.Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин в интервью ТАСС назвал пиратские захваты судов последним писком брюссельской моды.

Дипломат заявил, что сбои поставок энергоресурсов происходят ввиду комплекса системных и копившихся годами проблем.

Это односторонние рестрикции, торговые войны, разрывы цепочек поставок, наконец, последний писк брюссельской моды - пиратские захваты судов перечислил Панкин

Замглавы МИД РФ отметил также просчеты Запада, который десятилетиями в ущерб инвестициям в традиционные ресурсы продвигал зеленую повестку.