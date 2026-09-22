Москва22 сен Вести.Зеленский "назначил" России новые "40 дней до разгрома", а французские спецслужбы сдвинули час X столкновения с русскими на 2027 год, вместо ранее обозначенного 2030-го. Есть и конкретные цели, например, российский Калининград. В беседе с КП.RU глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич рассказал, чем это может обернуться для Запада.

Сказать, что сразу начнем воевать нельзя. Мы видим их приготовления. Они хотят нас блокировать. Европейцы ставят все на разгром России. Их задача максимум - расчленить нас на отдельные государства считает эксперт

По его мнению, Европе важен доступ к бесплатным ресурсам, а пока же Запад планирует России "пакости" , связанные с логистикой особенно на Балтике. Там идет высокий процент вывоза нефти, нефтепродуктов, продукции сельского хозяйства. Это может закончиться тем, что мы начнем водить конвои под прикрытием наших военных кораблей и это сильно усложнит логистические процедуры. Если же Запад попытается заблокировать Калининград, Россия станет пробиваться к нему, уверен Клинцевич.

Мы видим учения, которые направлены на логистическую блокаду Калининграда. И на последующий его захват. Об этом говорят европейские генералы. Об этом заявляет министр иностранных дел Польши. Европейская авиация и все остальное - это, в первую очередь, направлено против Калининграда. Но у нас есть очень действенные меры противодействия. Никому мало не покажется... уверен военный аналитик

12 августа 2026 года с борта гвардейского ракетного крейсера "Варяг" президент России Владимир Путин заявил, что в случае нарушения международного права в отношении торговых судов со стороны Запада Россия будет давать зеркальный ответ в любых акваториях Мирового океана. Клинцевич считает, что речь может идти о зеркальном захвате Россией торговых судов недружественных стран.