Минфин США по договоренности с Лукашенко отменил санкции против 2 компаний Минфин США подтвердил отмену санкций против 2 белорусских компаний

Москва17 сен Вести.Минфин США опубликовал уведомление, в котором подтверждается отмена санкций против двух белорусских компаний "Беллесбумпром" и "Лакокраска".

Из списка SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) были удалены следующие лица: ОАО "Лакокраска"…, концерн Беллесбумпром говорится в сообщении на сайте американского финансового ведомства

Об отмене санкций ранее договорились лидер Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США Джон Коул. Лукашенко заявил, что в качестве жеста доброй воли освобождает из заключения 25 человек.

Также американский дипломат ранее сообщал, что США согласны вернуть Белоруссии 43-44 млн долларов белорусских средств, которые "застряли" в Citibank.