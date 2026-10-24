Депутат Рижской думы призвала посольство США убрать русский язык с сайта Депутат Рижской думы Ланга призвала посольство США убрать русский язык с сайта

Москва24 окт Вести.Депутат Рижской думы Лиана Ланга призвала посольство США в Латвии убрать русский язык с официального сайта. Об этом она написала в соцсети X.

В публикации она напомнила, что в Латвии действует ограничение на использование русского языка.

По ее словам, размещая на сайте посольства информацию на русском языке, США якобы показывают, что Рига является частью России.

Ранее министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас распорядился ужесточить порядок транзита через республику автотранспорта граждан России.