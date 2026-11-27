Москва27 нояВести.Политика Латвии за последние годы дала четко понять ее неготовность к нормализации отношений с Россией даже после урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, высказывания латвийских чиновников все еще "высвечивают их русофобскую сущность".
Заявление [премьер-министр Латвии Андриса] Кулбергса о том, что Рига не готова к нормализации отношений с нашей страной "даже после прекращения огня на Украине" откровением не является - вся проводимая властями этого государства политика последних лет четко и недвусмысленно на это указываетсказала Захарова в ходе брифинга
В пример дипломат привела свежие планы правительства Латвии в очередной раз ударить по русскоязычным жителями страны принятием "декларации о дерусификации".
Ранее Захарова заявила о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) Латвией десятков тысяч беспилотников для организации регулярных атак на территорию России.