Захарова: Латвия не наладит отношения с Россией после конца конфликта на Украине

МИД РФ: Рига не готова к нормализации связей даже после конфликта на Украине Захарова: Латвия не наладит отношения с Россией после конца конфликта на Украине

Москва27 ноя Вести.Политика Латвии за последние годы дала четко понять ее неготовность к нормализации отношений с Россией даже после урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, высказывания латвийских чиновников все еще "высвечивают их русофобскую сущность".

Заявление [премьер-министр Латвии Андриса] Кулбергса о том, что Рига не готова к нормализации отношений с нашей страной "даже после прекращения огня на Украине" откровением не является - вся проводимая властями этого государства политика последних лет четко и недвусмысленно на это указывает сказала Захарова в ходе брифинга

В пример дипломат привела свежие планы правительства Латвии в очередной раз ударить по русскоязычным жителями страны принятием "декларации о дерусификации".

Ранее Захарова заявила о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) Латвией десятков тысяч беспилотников для организации регулярных атак на территорию России.