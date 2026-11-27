Захарова заявила о передаче Латвией десятков тысяч дронов ВСУ для ударов по РФ

В МИД РФ обвинили Ригу в поставках беспилотников украинской армии Захарова заявила о передаче Латвией десятков тысяч дронов ВСУ для ударов по РФ

Москва27 ноя Вести.Латвия направила Вооруженным силам Украины (ВСУ) десятки тысяч БПЛА для организации регулярных атак на территорию России.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Рига совместно с Лондоном руководит "Международной коалицией дронов".

Латвия выступает подстрекателем и находится в авангарде конфронтации с Россией подчеркнула Захарова

В рамках этой деятельности Латвия уже поставила украинским вооруженным силам десятки тысяч беспилотных летательных аппаратов, которые используются для проведения регулярных атак на российские регионы.

Ранее МИД РФ назвал провокационными намерения Латвии построить на границе завод БПЛА.