Москва30 окт Вести.Финансирование оборонных предприятий Латвии со стороны Европейского оборонного фонда (EDF) и профильных ведомств осуществляется в рамках стратегий, где Российская Федерация названа главным потенциальным противником, пишет RT.

Как отмечает издание, согласно изученным отчетам, одним из ключевых источников финансирования латвийской военно-промышленной компании SIA Belss, которая в том числе развивает сектор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), является Европейский оборонный фонд.

За 2024-2025 годы фонд выделил заводу €470,8 тыс. по программе European Extended Mine Countermeasures, нацеленной на разработку технологий разминирования отмечается в публикации

По данным издания, латвийские заводы не афишируют в годовых отчетах контракты с Украиной. Некоторые лишь ограничиваются общими фразами, что Киев относится к числу заказчиков, но непонятно, какая доля прибыли получена от поставок Украине.

Ранее газета Politico писала, что Латвия хочет получить от Евросоюза (ЕС) 7 млрд евро из следующего семилетнего бюджета, чтобы покрыть выросшие расходы на оборону и экономические последствия разрыва связей с Россией. Премьер-министр страны Андрис Кулбергс заявил изданию, что Латвия оплачивает "оборону всей Европы".