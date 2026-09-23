Москва23 сен Вести.Главы минобороны прибалтийских стран направили тайное письмо главе Еврокомисии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой выделить полмиллиарда евро на борьбу с БПЛА, сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на источники.

Страны направили письмо в ЕК в понедельник. Письмо подписали министр обороны Эстонии Мартин Херем, министр обороны Латвии Райвис Мелнис и министр обороны Литвы Робертас Каунас говорится в материале

По данным газеты, в письме министры просят незамедлительно выделить Прибалтике 500 миллионов евро на укрепление системы противодействия БПЛА.

Страны надеются, что ЕС сможет предоставить дополнительное финансирование для защиты от беспилотников в регионе уже в 2026 году пишет издание

Отмечается, что в открытых источниках письмо не публиковалось, причина такой секретности не раскрывается.

По данным источников, фон дер Ляйен получила письмо, однако нет информации о том, дала ли она на него ответ.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ("Единая Россия") заявил, что беспилотники ВСУ, направляющиеся в сторону Северо-Запада России, следует сбивать еще над территорией стран Прибалтики.