LRT: ЕК отказала странам Балтии в выделении €500 млн для борьбы с БПЛА

ЕК отклонила запрос стран Балтии на выделение €500 млн для борьбы с БПЛА LRT: ЕК отказала странам Балтии в выделении €500 млн для борьбы с БПЛА

Москва30 окт Вести.Европейская комиссия (ЕК) отклонила запрос стран Балтии на выделение дополнительных 500 млн евро для борьбы с нарушающими воздушное пространство беспилотниками (БПЛА), заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрис Кубилюс в эфире литовского радио LRT.

ЕК посоветовала прибалтийским странам воспользоваться кредитами военной программы SAFE, уточнил Кубилюс.

При этом ЕК тщательно рассмотрела запрос стран Балтии на выделение 500 млн евро, поскольку понимает проблемы безопасности, с которыми сталкиваются Эстония, Латвия и Литва, и относится к ним "очень серьезно".

Андрюс Кубилюс заявил, что ЕК направила свой ответ, но не может предложить дополнительное финансирование, запрошенное странами Балтии передало LRT

При этом Кубилюс предложил странам Балтии дополнительный вариант.

Сейчас один из вариантов - использовать дополнительное финансирование в рамках инструмента SAFE. В ближайшее время мы объявим о новом конкурсе, поскольку после первого конкурса остались 21 млрд евро уточнил еврокомиссар

Между тем эстонские власти задумались о перевооружении ВВС страны с целью повысить защищенность от ударов БПЛА.

Литва по примеру Польши намерена согласовать с другими странами НАТО алгоритм, который позволил бы уничтожать дроны-нарушители воздушного пространства страны даже без визуального подтверждения.