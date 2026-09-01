Еврокомиссия направит остаток средств программы SAFE на проекты по обороне Euractiv: ЕК хочет направить остаток средств программы SAFE на оборонные проекты

Москва1 сен Вести.Еврокомиссия рассматривает возможность использования остатков средств программы Security Action for Europe (SAFE) для возрождения двух ключевых оборонных проектов Евросоюза. Об этом пишет портал Euractiv.

Уточняется, что ЕК намерена получить от 10 до 15 миллиардов долларов.

Еврокомиссия рассматривает возможность использовать остатки средств по программе SAFE для возобновления двух ключевых оборонных проектов ЕС отмечается в сообщении

Подчеркивается, что средства должны пойти на создание "европейского воздушного щита", а также на инициативу "стена дронов".

6 февраля министр обороны Румынии Раду Мируцэ скептически высказался о возможности создания так называемой "стены дронов". По его словам, концепция абсолютного заслона, способного полностью перекрыть воздушное пространство, является утопической.