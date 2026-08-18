Десятки миллиардов евро выделят на проекты по защите восточной границы ЕС Защита восточной границы Евросоюза обойдется в десятки миллиардов евро

Москва18 авг Вести.Дополнительные усилия Евросоюза по усилению обороны своих восточных границ связаны с двумя проектами, в которых принимают участие, в том числе, не входящие в ЕС страны - Украина и Норвегия. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари.

Один из них - "Наблюдение за восточным флангом", который выходит далеко за рамки беспилотников и охватывает широкий спектр возможностей, будь то противоминная борьба, военная мобильность, системы противовоздушной и противоракетной обороны сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе в ответ на соответствующий вопрос

По его словам, участниками проекта стали 13 стран Евросоюза, а также Норвегия и Украина. Объем инвестиций оценивается в 60–100 миллиардов евро, завершение работ намечено на 2036 год.

Другой ключевой проект называется Decorder. Он сосредоточен на беспилотниках. В нем участвуют 26 государств-членов ЕС, а также Норвегия и Украина. Ориентировочный бюджет составляет от 3,5 до 5 млрд евро, завершение предусмотрено к 2033 году сообщил представитель ЕК

Ранее Еврокомиссия подписала с Эстонией соглашение о финансировании в рамках программы SAFE (Security Action for Europe), которое предусматривает предоставление стране долгосрочного кредита в размере до 2,34 млрд евро на инвестиции в оборонную сферу.