Москва16 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание депутата Сейма Литвы Жигимантаса Павилениса, призвавшего убивать русских в западных столицах.

Литовский политик в интервью украинскому СМИ на русском языке заявил следующее:

Я всегда сейчас говорю украинцам: убивать русских на Восточном фронте — это уже легко, вы чемпионы по этому делу. Убивать русских внутри страны… Я говорю: реформы делать, убивать советские вирусы в стране — это не так легко, над этим надо вам поработать, сплотить все силы. Но убивать русских в западных столицах — это самое главное сейчас, братья и товарищ привела слова Жигимантаса Павилениса официальный представитель МИД России в своем Telegram-канале

Мария Захарова назвала слова литовского политика проявлением "терминальной русофобии и животной ненависти".

Слова настоящего упыря "христианского демократа и дипломата" литовского разлива. Терминальная русофобия и животная ненависть как высшие европейские "ценности" сказала Захарова

Государственный деятель отметила, что про убийство "советских вирусов в стране" тоже получилось мощно. Захарова напомнила, кто является отцом литовского политика.

Напомню, что отец данного персонажа — член коммунистической партии, возглавлявший кафедру атеизма в Вильнюсском университете. Булгаков по ним плачет, конечно подчеркнула официальный представитель МИД

Захарова привела в пример новость, согласно которой в Литве каждый пятый житель сталкивается с риском бедности.

С такими депутатами по-другому и быть не может. Лучше всего они убивают свою совесть и собственный народ подчеркнула Мария Захарова

Также официальный представитель МИД России иронично отметила, что "неонацизм шагает по планете" и призвала быть осторожными, чтобы не вляпаться в него.