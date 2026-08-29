Писатель Гусев: Латвия – это сплетение ненависти и страха по отношению к России

В Латвии боятся, что им придется отвечать за разрушение советского наследия Писатель Гусев: Латвия – это сплетение ненависти и страха по отношению к России

Москва29 авг Вести.Сегодняшняя Латвия представляет собой сплетение двух качеств – ненависти ко всему русскому и страха перед Россией, которая может прийти и навести в стране порядок. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил писатель Игорь Гусев.

Он отметил, что нынешние латвийские политики не признают советского наследия, считая его оккупацией и репрессиями со стороны Москвы.

Сегодня Латвия – это сплетение двух качеств: это ненависть к России и к русским и страх. Страх до кровавой рвоты, что наконец-то русские придут и наведут порядок. Не дай бог придется отвечать за все, что натворили. И вот это все сжигает их изнутри сказал Гусев

Ранее сообщалось, что власти Латвии намерены депортировать 88-летнюю жительницу Надежду Голомазову, имеющую гражданство России, в связи с отказом ей в постоянном виде на жительство (ВНЖ). Известно, что сейчас женщине не выплачивается пенсия и прекращен доступ к социальной помощи.