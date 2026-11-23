Москва23 ноя Вести.Ограничение на регистрацию новых юридических лиц в отношении совладельца группы компаний DNS Дмитрия Алексеева стало следствием технического недоразумения. Об этом сообщает РБК представитель ритейлера, комментируя данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Ранее стало известно, что главе DNS запретили открывать новый бизнес в России до ноября 2029 года. Причиной послужила отметка о недостоверности сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) касательно ООО "ВОСТОК ЦЕНТР", полностью принадлежащего предпринимателю.

В пресс-службе DNS пояснили, что некорректная запись в реестре появилась из-за ремонта в здании, где располагается офис компании. В компании отметили, что уже оперативно отреагировали на ситуацию и рассчитывают на ее скорейшее разрешение.

Сам Алексеев в своем Telegram-канале подтвердил, что узнал о наложенном ограничении из СМИ. Он уточнил, что не планировал в ближайшее время регистрировать новые структуры. Бизнесмен также связал инцидент с технической накладкой, пояснив, что во время налоговой проверки ремонтные работы в офисе были ошибочно интерпретированы как отсутствие организации по юридическому адресу.

Предприниматель добавил, что положительно оценивает бдительность налоговых органов в вопросе проверки достоверности данных о бизнесе. Алексеев заверил, что его структуры являются добросовестными налогоплательщиками и поддерживают конструктивный диалог с ведомством. По его словам, сложившаяся ситуация не окажет влияния на его текущую деятельность.

Согласно финансовым рейтингам за 2026 год, состояние Дмитрия Алексеева, владеющего 44,3% акций группы DNS, оценивается в 1,6 млрд долларов. ООО "ВОСТОК ЦЕНТР" специализируется на оптовой торговле вычислительной и офисной техникой.

Ранее руководитель ФНС Даниил Егоров заявил, что регистрация бизнеса в занимает от одних суток до трех в зависимости от выбранного способа – онлайн или в офисе.