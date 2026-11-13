Москва13 нояВести.Блогеру и предпринимательнице Оксане Самойловой запретили открывать новый бизнес в России до сентября 2029 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФНС.
Причина – недостоверные данные. Компания Самойловой ООО "Семми бьюти" указала в ЕГРЮЛ недостоверный адрес.
Ограничения на открытие нового бизнеса были введены 24 сентября и продлятся три года.
Согласно законодательству, налоговая может отказать в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если ранее он владел контролирующей долей или руководил компанией, которая имеет запись о недостоверности данныхотмечается в сообщении
У Оксаны Самойловой также есть еще две компании, занимающиеся торговлей розничной одеждой.
Ранее сообщалось, что бывший муж Самойловой рэпер Джиган обратился в суд с иском к экс-супруге с требованием признать отсутствие задолженности по алиментам.