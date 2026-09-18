Дмитриев оценил новую стрижку главы Palantir и посоветовал ему пить травяной чай

Дмитриев прокомментировал новую стрижку главы Palantir и дал неожиданный совет Дмитриев оценил новую стрижку главы Palantir и посоветовал ему пить травяной чай

Москва18 сен Вести.Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев иронично высказался о новом имидже генерального директора компании Palantir Алекса Карпа.

Таким образом Дмитриев отреагировал на пост американского журналиста Аарона Рупара, обратившего внимание на новую стрижку Карпа во время его выступления на телеканале CNBC. Журналист назвал главу Palantir "полным психом".

В конце минувшей недели глава РФПИ также посоветовал руководителю Palantir обновить имидж и призвал Карпа отказаться от продвижения своей компании путем навязывания враждебного мышления.

Оценивая изменения во внешнем виде Карпа, Дмитриев предложил ему включить в рацион травяной чай.

Похоже, он последовал совету и подстригся. Теперь ему стоит пить больше травяного чая и меньше рекламировать свой Skynet (отсылка к известной франшизе об искусственном интеллекте – прим. ред.) написал в соцсети Х Дмитриев

Компания Palantir Technologies, основанная в 2003 году, специализируется на разработке программного обеспечения для анализа больших данных и искусственного интеллекта.

Продукты компании активно используют американские государственные структуры, включая Пентагон и другие силовые ведомства, а также европейские организации, такие как Europol, и национальные органы власти стран ЕС.