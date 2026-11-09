ФНС заблокировала счета ювелирной компании чиновницы, оскорбившей бурят и якутов ФНС заблокировала счета компании Голощаповой из-за долга почти в 400 тысяч

Москва9 ноя Вести.Ювелирный бизнес чиновницы Ангелины Голощаповой, прославившейся скандальным видео про якутов и бурят, столкнулся с блокировкой счетов. Налоговая ограничила операции по счетам компании, связанной с премиальным брендом Flawless, - причиной стала задолженность почти в 400 тысяч рублей. Об этом сообщил канал Baza в MAX.

Новый удар переживает глава пресс-службы Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Ангелина Голощапова… Счета ее премиального ювелирного бренда Flawless, совладелицей которого она является, заблокированы из-за долга перед налоговой на почти 400 тысяч рублей говорится в публикации

Трудности у бизнеса Голощаповой длятся не первый год. До этого операции по счетам приостанавливали из-за непредставленного расчета по НДФЛ, теперь - из-за долга перед налоговой. Сокращается и штат: за последние годы сотрудников стало меньше, а в отчетности за 2025 год указан всего один работник.

Есть вопросы и к финансовым результатам: согласно последней опубликованной отчетности, убытки компании оказались больше ее собственного капитала. О банкротстве официально не сообщалось.

Сама Голощапова возглавляет пресс-службу Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, которое подчиняется Минкультуры России. Параллельно она ведет ювелирный бизнес. В интервью Ксении Собчак чиновница рассказывала, что несколько лет находится в декрете, а большую часть расходов покрывает семья ее покойного супруга.

Известность Голощаповой принесло видео, снятое в поездке в Италию: на кадрах чиновница пыталась вспомнить, с представителями какого народа встречалась в рабочей поездке, и несколько раз показывала руками узкий разрез глаз, путая якутов с бурятами. После волны критики в социальных сетях она извинилась, назвала жест неуместным и заявила, что не хотела никого оскорблять.