Москва2 авгВести.Певица Алла Пугачева может потерять право на товарный знак "Баронесса фон Орбах", сообщает РИА Новости, со ссылкой на базу Роспатента.
Уточняется, что товарный знак "Баронесса фон Орбах" был зарегистрирован в 1997 году. Как сообщали СМИ, актер Миколас Орбакас, бывший муж певицы и отец Кристины Орбакайте, имеет аристократическое происхождение, являясь потомственным литовским бароном фон Орбахом.
Согласно публикации, Пугачева несколько раз продлевала срок регистрации знака, последний раз запись вносилась в государственный реестр в 2016 году. Тогда певица смогла продлить товарный знак до 2 августа 2026 года. Пока никаких новых заявлений о продлении действия товарного знака в России подано не было - у певицы есть еще шесть месяцев, чтобы сохранить знак, заплатив перед этим штраф.
Под товарным знаком "Баронесса фон Орбах" Пугачева может в России продавать парфюмерные изделия, косметические средства, аудио- и видео-компакт-диски, книги, ювелирные изделия и одежду.
Ранее артист Бурляев призвал Аллу Пугачеву к покаянию.