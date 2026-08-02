Москва2 авг Вести.Певица Алла Пугачева может потерять право на товарный знак "Баронесса фон Орбах", сообщает РИА Новости, со ссылкой на базу Роспатента.

Уточняется, что товарный знак "Баронесса фон Орбах" был зарегистрирован в 1997 году​​​. Как сообщали СМИ, актер Миколас Орбакас, бывший муж певицы и отец Кристины Орбакайте, имеет аристократическое происхождение, являясь потомственным литовским бароном фон Орбахом.

Согласно публикации, Пугачева несколько раз продлевала срок регистрации знака, последний раз запись вносилась в государственный реестр в 2016 году. Тогда певица смогла продлить товарный знак до 2 августа 2026 года. Пока никаких новых заявлений о продлении действия товарного знака в России подано не было - у певицы есть еще шесть месяцев, чтобы сохранить знак, заплатив перед этим штраф.

Под товарным знаком "Баронесса фон Орбах" Пугачева может в России продавать парфюмерные изделия, косметические средства, аудио- и видео-компакт-диски, книги, ювелирные изделия и одежду.

Ранее артист Бурляев призвал Аллу Пугачеву к покаянию.