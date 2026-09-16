Москва16 сен Вести.Певица Тамара Гвердцители накопила долг в 141 тыс. рублей, впоследствии ФНС заблокировала счета певицы, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Фирма "Студия Тамары Гвердцители" зарегистрирована в 2000 году. По данным издания, певица перестала сдавать бухгалтерскую отчетность и налоговую декларацию в 2018 году, когда оформила ИП.

С тех пор на счету компании образовалась задолженность. В 2026 году судебные приставы возбудили исполнительное производство, а в июле ФНС приостановила все операции по счетам фирмы сообщают в ФНС

По информации KP.RU, Гвердцители не выступает в России после начала спецоперации на Украине - из страны она уехала в Тбилиси в середине 2022 года. Причиной отъезда стала болезнь матери, Инны Вольфовны, которая скончалась 20 октября 2022 года. Позже певица готовилась к премьере бродвейского мюзикла "Сансет Бульвар" в Ереване - этот проект очень ждала ее мать. На шоу артистка пела на русском языке.

Певица Тамара Гвердцители - советская, грузинская и российская эстрадная певица, пианистка, композитор, актриса; лауреат премии Ленинского комсомола. Родилась 18 января 1962 г. в Тбилиси.

Ранее сообщалось, что мошенники стали обманывать россиян с помощью бумажных писем, в которых находится корректировка налоговой декларации.