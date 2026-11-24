Москва24 ноя Вести.Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск регионального управления Минюста о ликвидации благотворительного фонда Елены Исинбаевой и исключении информации о нем из Единого государственного реестра юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС.

Суд Волгограда решил требование управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской области… удовлетворить. Ликвидировать благотворительный фонд Елены Исинбаевой и исключить сведения о нем из Единого государственного реестра юридических лиц цитирует судью агентства

Представитель регионального управления Минюста в суде объяснил, что некоммерческая организация грубо нарушает российское законодательство. В частности, она не представила отчетность за 2024, 2025 и 2026 годы, не отреагировала на неоднократные предупреждения и фактически уклонилась от проверки.