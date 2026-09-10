Москва10 сен Вести.Жена бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева Юлия Хряпина подала заявление на развод, сообщил Mash.

Для Улюкаева это был второй брак, в нем у пары родились двое детей. По данным Mash, развод был инициирован супругой. Дополнительно сообщается, что Хряпина в беседе с журналистами упомянула про финансовые трудности семьи.

Улюкаев был осужден за взяточничество на восемь лет. Он вышел на свободу условно-досрочно в мае 2022 года. Ранее он отозвал свое ходатайство в суд о снятии судимости.