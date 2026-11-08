Не стало снимавшегося в фильмах Меньшова и Данелии актера Анатолия Калмыкова Умер актер Анатолий Калмыков, снявшийся в фильмах Меньшова и Данелии

Москва8 ноя Вести.Актер и каскадер Анатолий Калмыков, снявшийся более чем в 160 кинопроектах, умер 31 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его друга и коллегу.

Анатолий умер 31 октября уточнил источник

Калмыков родился на Сахалине 5 января 1951 года. В качестве каскадера пришел в кино в 1969 году. Участвовал в съемках популярных советских фильмов "Адъютант его превосходительства", "Освобождение", "Корона Российской империи, или Снова неуловимые".

Как актер снялся во многих известных фильмах, в том числе "Человек с бульвара Капуцинов" Аллы Суриковой и "Ширли-мырли" Владимира Меньшова, "Орел и решка" Георгия Данелии, "Фонтан" Юрия Мамина, а также "Возвращение Мухтара", "Мосгаз. Дело №2: Палач". Снимался в сериалах "Отель Элеон" и "Настенька".