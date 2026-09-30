Москва30 сенВести.Каскадер Олег Наумов, в фильмографии которого ленты "Союз спасения", "Береговая охрана", "Тобол", "Крым" и некоторые другие, погиб во время очередных съемок, пишет aif.ru.
Об этом изданию сообщили в окружении актера и спортсмена. Ему было 56 лет.
Олег разбился на съемкахрассказали знакомые Олега Наумова
Подробности произошедшего не раскрываются, ведется следствие, говорится в публикации.
Наумов состоял в международной группе профессиональных каскадеров Nomad Stunts. Его коллеги подтвердили печальное известие, назвав смерть Олега невосполнимой потерей.
Он был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, мастером спорта международного класса по тхэквондо, обладал черным поясом II дана по тхэквондо (ITF), пишет MK.RU.
В 1994 году Наумов стал бронзовым призером чемпионата мира по тхэквондо. Он также дважды побеждал на чемпионате Республики Кыргызстан по тхэквондо в 1996 году.