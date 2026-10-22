Актриса Севастопольского ТЮЗа Наталия Батурина умерла в возрасте 99 лет Умерла актриса и педагог Севастопольского ТЮЗа Наталия Батурина

Москва22 окт Вести.Умерла актриса и педагог Севастопольского театра юного зрителя Наталия Батурина. Об этом сообщили в пресс-службе ТЮЗа.

Артистки не стало 19 октября, в понедельник. Ей было 99 лет.

Ушла из жизни Наталия Александровна Батурина — ведущий мастер сцены, выдающийся педагог и человек… Коллектив Севастопольского ТЮЗа понес невосполнимую утрату. Но мы твердо знаем: для нас она всегда жива. Ее уроки, ее голос, оптимизм и безграничная преданность Театру навсегда останутся в наших сердцах и в стенах, которые она так любила _говорится в некрологе

Наталия Батурина родилась 10 февраля 1927 года в Москве. Окончила Московский юридический институт, параллельно училась в ГИТИСе.

Ее творческий путь охватывал сцены разных городов, в их числе Минск, Вильнюс, Астрахань, Днепропетровск и Брест. Всего ее репертуар насчитывает около 100 ролей.

Именно Батурина стояла у истоков создания Севастопольского ТЮЗа, где служила с 1988-го до окончания творческой деятельности и обучила сценической речи несколько поколений артистов.