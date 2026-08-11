Москва11 авгВести.Вооруженные силы России в течение суток поразили логистические центры, используемые в интересах украинской армии, а также склады боеприпасов. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами и артиллерией.
В акватории Черного моря уничтожен украинский патрульный катер, нанесено поражение логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасовговорится в сводке
Кроме того, российские войска ударили по местам хранения дронов, а также пунктам временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.
Согласно информации ведомства, потери ВСУ в течение суток в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 320 военнослужащих. 11 августа Минобороны России объявило об освобождении Щербаковки в Харьковской области и Нового Поля в Запорожской.