ВС РФ ударили по логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили логистические центры и склады боеприпасов ВСУ

Москва11 авг Вести.Вооруженные силы России в течение суток поразили логистические центры, используемые в интересах украинской армии, а также склады боеприпасов. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами и артиллерией.

В акватории Черного моря уничтожен украинский патрульный катер, нанесено поражение логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов говорится в сводке

Кроме того, российские войска ударили по местам хранения дронов, а также пунктам временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Согласно информации ведомства, потери ВСУ в течение суток в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 320 военнослужащих. 11 августа Минобороны России объявило об освобождении Щербаковки в Харьковской области и Нового Поля в Запорожской.