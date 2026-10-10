Минобороны показало видео ударов БПЛА по фурам и грузовикам, снабжавшим ВСУ

ВС РФ поразили транспорт ВСУ, задействованный в снабжении войск Минобороны показало видео ударов БПЛА по фурам и грузовикам, снабжавшим ВСУ

Москва10 окт Вести.Минобороны России опубликовало кадры ударов беспилотников большой дальности по автомобильному транспорту, задействованному в снабжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары наносили расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон".

На видео показаны движущиеся по дорогам грузовые автомобили и фуры в разных районах на территории Украины. После обнаружения цели беспилотник приближается к машине.

В ведомстве отметили, что транспорт использовался в логистических цепочках снабжения украинских вооруженных формирований, в том числе для перевозки вооружения и экипировки, поставленных западными странами.

Ранее в Минобороны РФ также показали, как расчеты FPV-дронов поразили наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи, укрытия и пункты временной дислокации подразделений ВСУ.