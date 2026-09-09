Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского МиГ-29 в Киевской области

ВС РФ уничтожили истребитель МиГ-29 на аэродроме под Киевом Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского МиГ-29 в Киевской области

Москва9 сен Вести.Российские военные уничтожили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины на аэродроме Васильково в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар по самолету был нанесен беспилотником дальнего действия.

МиГ-29 воздушных сил Украины (уничтожен - Прим. ред.) на аэродроме Васильково Киевской области говорится в сообщении

Российское ведомство также опубликовало кадры, на которых зафиксировано поражение истребителя.

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что ВС РФ также уничтожили вертолет Главного управления разведки МО Украины. Отмечалось, что удар был нанесен по киевскому аэродрому Жуляны.