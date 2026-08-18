Москва18 авг Вести.Воздушно-космические силы России сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины говорится в сообщении

По данным оборонного ведомства, российские средства противовоздушной обороны также уничтожили десять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1 671 беспилотник самолетного типа.

На прошлой неделе украинский истребитель МиГ-29 разбился в Одесской области при выполнении боевой задачи.

Ранее портал Wirtualna Polska сообщал, что переговоры о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 в обмен на беспилотники близки к завершению.