Поддубный сообщил об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 под Киевом Поддубный: ВС РФ уничтожили украинский истребитель МиГ-29 под Киевом

Москва9 сен Вести.Бойцы 50-й отдельной бригады беспилотных систем "Варяг" уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Васильков под Киевом. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Как отмечает военкор со ссылкой на "Варягов", в ходе разведки на аэродроме был обнаружен характерный тепловой след, который оставляет истребитель. Поэтому было принято решение нанести удар.

У противника минус МиГ-29 … В момент удара МиГ пополнял запасы топлива. Рядом с обломками истребителя стоит и пораженный топливозаправщик сообщил военкор

Ранее Поддубный заявил, что российские операторы дронов нанесли удар по торговому центру в Черниговской области, где противник обустроил склады с грузами двойного назначения.