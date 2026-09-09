Москва9 сенВести.Бойцы 50-й отдельной бригады беспилотных систем "Варяг" уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Васильков под Киевом. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.
Как отмечает военкор со ссылкой на "Варягов", в ходе разведки на аэродроме был обнаружен характерный тепловой след, который оставляет истребитель. Поэтому было принято решение нанести удар.
У противника минус МиГ-29 … В момент удара МиГ пополнял запасы топлива. Рядом с обломками истребителя стоит и пораженный топливозаправщиксообщил военкор
Ранее Поддубный заявил, что российские операторы дронов нанесли удар по торговому центру в Черниговской области, где противник обустроил склады с грузами двойного назначения.