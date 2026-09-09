Москва9 сенВести.Во время атаки ВС РФ на киевский аэродром Жуляны уничтожен вертолет Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.
Он отметил, что операцию провели специалисты войск беспилотных систем.
В объективе российских БПЛА аэродром противника как на ладони, в ходе разведки здесь и были выявлены два вертолета UH‑60 Black Hawk, принадлежащие ГУР МО Украины. В результате удара БПЛА "Герань‑4 Сикер" как минимум один из вертолетов был уничтожен прямым попаданием. Вместе с ним сгорел и подъехавший к борту автотранспортсообщил Поддубный
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по аэропорту Жуляны в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.