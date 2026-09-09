Вертолет ГУР МО Украины уничтожен при ударе по киевскому аэропорту Поддубный сообщил об уничтожении вертолета ГУР МО Украины на аэродроме Жуляны

Москва9 сен Вести.Во время атаки ВС РФ на киевский аэродром Жуляны уничтожен вертолет Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что операцию провели специалисты войск беспилотных систем.

В объективе российских БПЛА аэродром противника как на ладони, в ходе разведки здесь и были выявлены два вертолета UH‑60 Black Hawk, принадлежащие ГУР МО Украины. В результате удара БПЛА "Герань‑4 Сикер" как минимум один из вертолетов был уничтожен прямым попаданием. Вместе с ним сгорел и подъехавший к борту автотранспорт сообщил Поддубный

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по аэропорту Жуляны в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.