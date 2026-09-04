Депутат Рады сообщил об ударе российской армии по аэропорту Жуляны в Киеве Депутат Рады Гончаренко: Россия атаковала киевский аэропорт Жуляны

Москва4 сен Вести.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по аэропорту Жуляны в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

О взрывах в Соломенском районе также сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко, однако он не назвал точное место происшествия.

В Соломенском районе произошло возгорание на территории, застроенной нежилыми зданиями. Экстренные службы направляются к месту происшествия написал Кличко в Telegram

По словам Гончаренко, для удара по аэропорту Жуляны, расположенному в Соломенском районе Киева, был использован беспилотный летательный аппарат.

Гражданское воздушное сообщение на Украине полностью остановлено с февраля 2022 года, однако аэропорты используются в военных целях.

Утром 4 сентября стало известно, что армия России ударила по Киеву и Одессе с применением беспилотников и ракет.