Москва4 сенВести.Российские военнослужащие нанесли комбинированный удар по Киевской и Одесской областям беспилотниками "Герань", авиабомбами и крылатыми ракетами "Бандероль". Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что удар нанесен по портовой и складской инфраструктуре в портах Черноморска и Одессы.
Как сообщает Telegram-канал, один из снарядов прилетел в местное отделение полиции. Также сообщалось об ударах по Броварам в Киевской области и городу Варашу в Ровенской области.
3 сентября сообщалось, что систематические удары российских вооруженных сил по логистической инфраструктуре ВСУ начали оказывать существенное влияние на боеспособность противника.