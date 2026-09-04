SHOT: ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине "Геранями" и "Бандеролями"

ВС РФ нанесли удар по Киевской и Одесской областям "Геранями" и "Бандеролями" SHOT: ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине "Геранями" и "Бандеролями"

Москва4 сен Вести.Российские военнослужащие нанесли комбинированный удар по Киевской и Одесской областям беспилотниками "Герань", авиабомбами и крылатыми ракетами "Бандероль". Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что удар нанесен по портовой и складской инфраструктуре в портах Черноморска и Одессы.

Как сообщает Telegram-канал, один из снарядов прилетел в местное отделение полиции. Также сообщалось об ударах по Броварам в Киевской области и городу Варашу в Ровенской области.

3 сентября сообщалось, что систематические удары российских вооруженных сил по логистической инфраструктуре ВСУ начали оказывать существенное влияние на боеспособность противника.