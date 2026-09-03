Удары ВС РФ по складам и базам вдвое урезали топливное обеспечение ВСУ

Российские удары вдвое сократили топливные запасы ВСУ Удары ВС РФ по складам и базам вдвое урезали топливное обеспечение ВСУ

Москва3 сен Вести.Систематические удары российских вооруженных сил по логистической инфраструктуре ВСУ начали оказывать существенное влияние на боеспособность противника. Как сообщает Telegram-канал "Северный ветер", топливные поставки для нужд ВСУ сократились вдвое.

Российские удары по складам и военным базам начали приносить свои плоды. Украинские военные начали жаловаться на нехватку топлива. Боевик ВСУ сообщил, что нормы выдачи горючего для подразделений урезаны вдвое рассказал собеседник агентства

Данные о повреждении автозаправочных станций поступают из различных регионов Украины практически ежедневно. Ранее отмечалось, что ВСУ сократили нормы выдачи топлива для бригад наполовину.