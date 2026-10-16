Российские силы ПВО сбили 644 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем Российские силы ПВО сбили 644 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем

Москва16 окт Вести.Российские дежурные силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 644 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотники были сбиты с 20.00 мск 15 октября до 8.00 мск 16 октября над территориями Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской и Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республик Крым и Татарстан, а также над акваторией Черного моря.

Ранее министерство обороны сообщало, что силы ПВО сбили 80 украинских беспилотников над регионами РФ и Черным морем в период с 8.00 до 20.00 мск 15 октября.