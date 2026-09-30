МО РФ: силы ПВО за день сбили 123 украинских БПЛА над российскими регионами

Российские средства ПВО за день уничтожили 123 дрона ВСУ над регионами РФ МО РФ: силы ПВО за день сбили 123 украинских БПЛА над российскими регионами

Москва30 сен Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за день перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

По данным оборонного ведомства, БПЛА были сбиты над территориями Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Тюменской, Смоленской областей, Пермского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее, в ночь на 30 сентября, российские ПВО уничтожили 384 беспилотника ВСУ над регионами России.