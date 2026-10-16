Минобороны РФ: силы ПВО сбили почти 5,7 беспилотников ВСУ за неделю в зоне СВО

Средства ПВО за неделю сбили почти 5,7 тысячи дронов ВСУ в зоне спецоперации Минобороны РФ: силы ПВО сбили почти 5,7 беспилотников ВСУ за неделю в зоне СВО

Москва16 окт Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшую неделю почти 5,7 тыс. украинских дронов в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты... 5695 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в заявлении ведомства

Кроме того, в минувшие семь дней российские ПВО перехватили и уничтожили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда американской системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и управляемую ракету большой дальности "Нептун".

Ранее Минобороны отчиталось, что в ночь на 16 октября силы ПВО сбили 644 беспилотника противника в небе над регионами России.