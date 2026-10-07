МО РФ: силы ПВО за день сбили 59 дронов ВСУ

За день над регионами России сбили 59 украинских БПЛА МО РФ: силы ПВО за день сбили 59 дронов ВСУ

Москва7 окт Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение дневного времени 6 октября сбили 59 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

Силы ПВО отработали в течение 12 часов над девятью российскими регионами и Черным морем.

В течение дня, с 8.00 до 20.00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Воздушную атаку противника отразили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что в ночное время российская ПВО сбила более 300 украинских дронов. Вражеские беспилотники были уничтожены над 17 регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.