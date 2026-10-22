Российские силовики раскрыли, какую роль Червоный Яр играл для ВСУ Червоный Яр служил для ВСУ накопителем сил

Москва22 окт Вести.Населенный пункт Червоный Яр в Запорожской области служил для Вооруженных сил Украины (ВСУ) накопителем сил, откуда распределяли украинских боевиков, заявил источник ТАСС.

ВСУ оборудовали в этом населенном пункте сеть оборонительных сооружений.

Населенный пункт служил накопителем, потому что стоит между другими населенниками. И оттуда шла переброска основных сил сразу в несколько других населенных пунктов приводит ТАСС слова источника

В Минобороны сообщили 21 октября, что российские бойцы освободили населенные пункты Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области.