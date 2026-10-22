Москва22 октВести.Населенный пункт Червоный Яр в Запорожской области служил для Вооруженных сил Украины (ВСУ) накопителем сил, откуда распределяли украинских боевиков, заявил источник ТАСС.
ВСУ оборудовали в этом населенном пункте сеть оборонительных сооружений.
Населенный пункт служил накопителем, потому что стоит между другими населенниками. И оттуда шла переброска основных сил сразу в несколько других населенных пунктовприводит ТАСС слова источника
В Минобороны сообщили 21 октября, что российские бойцы освободили населенные пункты Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области.